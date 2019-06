Andrea Llosa sobre denuncia de Vanessa Terkes a Forsyth: 'No sentí lo que siento cuando mujeres piden ayuda'

La conductora de 'Nunca más', Andrea Llosa , recibe a diario denuncias sobre maltrato físico y psicológico, así que compartió su sentir sobre la denuncia que le interpuso Vanessa Terkes a su aún esposo, el alcalde de La Victoria, George Forsyth.



"Pe..., maldita, te mata. No vales nada, verás las consecuencias, prefiero verte muerta. Los insultos y amenazas me las sé de memoria porque casi todos los días mujeres violentadas me cuentan su pesadilla. ¿Por qué me escriben? Porque después de su denuncia, ninguna autoridad las protege. Me provoca decirlo porque vi a la abogada de Vanessa, en el programa de Magaly, y la verdad no sentí lo que siento cada vez que escucho a las mujeres que nos piden ayuda", dijo Llosa en su cuenta de Facebook.

Andrea Llosa aclaró que no tiene nada en contra de la actriz nacional, pero solo expresa ante la sociedad su opinión.

"Disculpen si estoy siendo un poco tosca con mis comentarios, pero no lo sentí. No sé si estoy curtida con todo lo que veo y escucho pero es lo que me transmitió la abogada de Vanessa. No tengo nada en contra de Vanessa, todo lo contrario, lamento mucho lo que está viviendo, pero saben qué pienso", indicó.

La periodista también pidió a las autoridades actuar de manera inmediata con los casos que no son mediáticos.

" Me encantaría que el Ministerio de la Mujer y la Fiscalía sean tan proactivos y eficientes con las denunciantes de todos los sectores de nuestro país, así, igualito como lo fueron con Vanessa Terkes. No conozco la historia completa pero esa es la sensación que tengo el día de hoy", precisó.

TE PUEDE INTERESAR: