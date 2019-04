Vanessa Terkes tras amenazas: "No nos escondemos, pero estamos muy atentos"

La actriz Vanessa Terkes aseguró que no se amilana ante las amenazas que recibe tras la elección de su esposo George Forsyth como alcalde de La Victoria, pero siempre guarda cautela.

"Nadie dijo que sería fácil (asumir el cargo de alcalde), George sabía perfectamente a dónde se metía y a lo que se enfrentaba desde que dijo que postularía para alcalde de nuestra 'Rica Vicky'", manifestó la actriz al diario Trome.

Además, Vanessa Terkes sostuvo que siempre apoyará a su esposo en las labores sociales que necesite.

"Me siento muy orgullosa de él y del trabajo que está haciendo. Dios nos cuida y está a nuestro lado. Estaré con él (Forsyth) siempre que me necesite, el tema de seguridad es un asunto de él, de la policía y de su equipo", agregó.

También mencionó que George Forsyth le pidió que no vaya a la Municipalidad de La Victoria por un tema de seguridad.

"Me ha pedido que, por el momento, no vaya a la Municipalidad de La Victoria, para su tranquilidad, pero sigo viendo temas sociales desde otro lugar. Nuestro carácter no nos permite escondernos, pero sí nos mantenemos con mucha cautela y bien atentos", precisó.



