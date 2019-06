Vanessa Terkes le responde a sus detractores: "Nunca he sido mantenida y no voy a empezar a hacerlo ahora"

La abogada de Vanessa Terkes dio detalles en el programa 'Magaly TV, la firme' sobre la denuncia por violencia piscológica que interpuso la actriz a su aún esposo, el alcalde de La Victoria, George Forsyth.

Magaly Medina le preguntó a la letrada qué espera Terkes con esta querella, si una indemnización o que la mantenga porque no tiene trabajo. Al respecto, Clementina Carrasco argumento: "No diría que la mantenga porque en un matrimonio se dan las obligaciones, hay compromisos y eso es de ley", sostuvo.

También dejó en claro que, por ahora, Vanessa Terkes no está trabajando debido a que se dedicó a las labores sociales de su esposo en La Victoria. "Ella es actriz y ha dejado proyectos", indicó.

Pese a ello, la abogada señaló que la actriz no quiere dinero. " Ella no quiere cuánto, no ha puesto esta denuncia por dinero. Me ratifico que no es así", manifestó Carrasco.

Por su parte, Vanessa Terkes, en una entrevista por teléfono con 'Chiki' en Radio Corazón, expresó que no es una persona mantenida.

"Dejé de trabajar durante este tiempo porque estaba abocada en algo que me apasiona y es la ayuda social. Si en algún momento le solicité a George que me ayudara con tres meses de departamento porque él sabía que no tenía nada, pero no le pedí que me mantenga porque nunca he sido mantenida y no voy a empezar a hacerlo ahora", puntualizó.



