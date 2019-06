Abogada de Vanessa Terkes asegura que George Forsyth tiene problemas con el alcohol [FOTOS]

Grave acusación. La abogada de Vanessa Terkes aseguró que George Forsyth tiene problemas de alcoholismo, lo que provocaba discusiones con su todavía esposa.

Así se lo habría hecho saber la actriz peruana, quien hoy se apersonó al Poder Judicial para iniciar una denuncia por maltrato psicológico contra el alcalde de La Victoria.

"Ella no lo había conocido antes, y durante el matrimonio mismo, vio que él tomaba demasiado. Ella como consejo le decía que no tomara porque es una figura pública, pero llegaba en estado catatónico de alcohol y ella le decía que 'es un alcalde que no puede exponerse a que le pase algo, y además la buena imagen que tenía que cuidar'", contó a las cámaras de Magaly TV La Firme.

"Él le respondía 'no te metas', 'cállate', 'no es tu vida', eso no es un matrimonio, eso ya es violencia psicológica", sostuvo Clementina Carrasco.