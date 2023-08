Entre broma y broma, la verdad se asoma. ‘La casa de Magaly’ sigue dando de qué hablar. Esta vez, Vanessa López confesó que ‘Tomate’ Barraza, padre de su hija, le pide un hijo varón, pese a no estar juntos.

En medio de la charla que mantuvieron Renzo Spraggon y Vanessa López, hizo una pequeña intervención Samahara Lobatón quien empezó a hablar de los hijos y las exparejas; a lo que la modelo reveló que ‘Tomate’ Barraza le seguía pidiendo tener un hijo pese a que ya no están juntos.

“‘Tomate’ hasta ahora me sigue pidiendo un hijo hombre, y yo ya no estoy con él. Siempre que puede me hace el pedido. Y yo solo atino a reírme, es un tema al cual no le he tomado atención”, sostuvo López.

Cabe mencionar que Carlos ‘Tomate’ Barraza y su exesposa Vanessa López han protagonizado a lo largo del tiempo innumerables confrontaciones públicas. En medio de acusaciones por infidelidad y denuncias de todo tipo como agresiones.

