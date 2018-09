Vanessa López sobre infidelidades de 'Tomate' Barraza: "Siempre lo perdonaba, pero igual me fallaba"

Se cansó de tanto maltrato. Vanessa López aseguró que vivió una pesadilla junto a Carlos 'Tomate' Barraza , de quien se separó hace algunas semanas atrás tras siete años de relación.

En 'Válgame Dios', la modelo confirmó que se divorció del cantante, con quien se casó el año 2016 en una ceremonia civil, y aseguró que la razón fueron sus constantes infidelidades.

"Fui quien decidió divorciarse, no podía seguir viviendo así y no quería que mi hijo sea testigo de todas estas discusiones. Además, siempre lo perdonaba, pero igual me fallaba", sostuvo.

Además, Vanessa López aseguró que 'Tomate' aceptó haberle sido infiel hasta en cuatro oportunidades y que la relación estaba llena de episodios violentos.

"Carlos Barraza es explosivo, cuando discutíamos pateaba las puertas, golpeaba las paredes, se comportaba de forma muy violenta. En nuestra relación hubo agresiones, pasó de todo, jaloneos, empujones, arañones, fue mutuo", dijo en su defensa.

La modelo manifestó que sale hacer estas declaraciones porque el artista viene difamándola en sus círculo de amigos y negó alguna vez haberle sido infiel a su ex esposo.