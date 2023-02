La modelo Vanessa López, expareja sentimental del cantante Carlos ‘Tomate’ Barraza, confirmó sus salidas con el futbolista Jean Deza luego de ser captada junto a él en un restaurante de La Punta, en el Callao.

En una entrevista para “Magaly TV: La Firme”, Vanessa dijo ser consciente del pasado mediático del pelotero, quien ha sido acusado de agredir a sus anteriores parejas como Jossmery Toledo y Shirley Arica.

“Sí me quiero dar una oportunidad en el amor, justo conocí a Jean y todo bien. Recién lo estoy conociendo y yo sé que me van a decir ‘de Guatemala a Guatepeor’, pero yo soy una persona que no me gusta juzgar a los demás”, precisó.

En otro momento, Vanessa López dijo que cree en las segundas oportunidades y aseguró que el deportista se encuentra en una etapa más madura de su vida.

“Todos cometemos errores, pero yo creo que Jean ya está en una edad más madura, espero no equivocarme. Me ha contado las cosas como han sido, no es que yo meta las manos al fuego por él. Todos maduran en algún momento, además el está super concentrado en el fútbol y el quiere recuperar todo lo que tenía antes en el tema profesional”, acotó.

¿Jean Deza confirma romance con Vanessa López?

Mientras Vanessa López declaraba a un equipo de “Magaly TV: La Firme” recibió una llamada de Jean Deza. La modelo puso en aprietos al jugador al pedirle que brinde unas declaraciones sobre su situación sentimental.

“(¿Nuevamente enamorado Jean?) Sí, enamorado, enamoradísimo”, respondió el jugador del Cienciano. Al enterarse que estaba declarando para el programa de Magaly Medina, el pelotero solo atinó a decir: “¿es en serio?”.