Cuando parecía que habían logrado superar sus diferencias para mantener una relación cordial de padres, Vanessa López volvió a desatar la polémica al dejar entrever que Carlos ‘Tomate’ Barraza mantiene una relación con una de las cantantes de la su orquesta.

La modelo estuvo respondiendo las preguntas de sus seguidores a través de sus historias de Instagram, y hubo una que se refería a la supuesta relación de su expareja con la cantante venezolana Ingrid Mijares, vocalista de ‘Los Barraza’.

“(¿Qué opinas de la relación de tu ex con su cantante venezolana?) La verdad ni siquiera estoy sorprendida, eso lo veía venir desde mi embarazo, ya ustedes con eso saben a qué me refiero. Ay, así es la vida. Saquen sus propias conclusiones. Creo que es parte del casting para entrar a la orquesta”, respondió.

Vanessa López arremete contra ‘Tomate’ Barraza’:

Pero ahí no quedó todo pues Vanessa López continuó lanzando dardos contra el padre de su hija e incluso dejó entrever que inicialmente él le hablaba mal de la cantante venezolana.

“Cuando un hombre vaya y te diga ‘esta tipa es fea, esta tipa es gorda, le falta un diente, huele feo, que me da pena, que es de allá, que sus hijos, que pobrecita, que está llena de estrías, que no sé cómo decirle que se arregle’, no le crean, no le crean, quieren que tú no te preocupes, quieren que no pienses mal, así que ya saben, cuando rajen de otra mujer, más bien con eso tengan cuidado”, señaló la modelo.

“A mí me hacían regalarle hasta mi ropa, oye, cuidarle hasta al hijo, se pasó… Hay que tener más cuidado con las que más rajan o ningunean”, añadió.