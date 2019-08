Valeria Roggero reaparece y anuncia que estudiará en universidad alemana

La modelo Valeria Roggero reapareció en las redes sociales luego de que fuera acusada de una presunta infidelidad al ser captada besando a un joven que no era el futbolista Anderson Santamaría.

Tras días de silencio, la 'ahijada' de Jefferson Farfán decidió compartir su alegría con sus seguidores. Ella señaló que viajará a Europa para estudiar en una universidad de Alemania.



"Hoy cumplo uno de mis sueños en mi vida profesional, irme a estudiar a Europa. Hoy me acepto la universidad de Bremen. Luego de dos años, de estudio y de esfuerzo en los cuales simultáneamente trabaje en una empresa alemana, la cual me abrió las puertas y me formó, logré graduarme como técnico trilingüe en gestión empresarial, y ahora es el siguiente paso, terminar mi Bachelor en la carrera de Internationales Management", escribió la joven.

Recordemos que hace unas semanas, 'Magaly TV, la firme' difundió unas imágenes donde Valeria Roggero aparecía muy cariñosa junto a un modelo argentino saliendo de una discoteca.

Tras ese hecho, el futbolista Anderson Santamaría publicó un comunicado anunciando que ya se había separado de la 'ahijada' de Farfán, así que no había un tema de infidelidad.

"Decidimos terminar porque 'Vale' tiene planeado irse a continuar su carrera en Alemania por tres años y quedamos en que el día que yo viajaba a México las cosas quedaban ahí", señalaba la misiva del jugador peruano.