Valeria Piazza no la pasa nada bien. La conductora deberá estar alejada de las pantallas de televisión luego que su novio, Pierre Cateriano, contrajera coronavirus (COVID-19), según reveló ella misma a través de su cuenta de Instagram.

La modelo recurrió a esta red social para explicar los motivos de su ausencia en el bloque de espectáculos de América Noticias, y para agradecer las muestras de preocupación que ha recibido por parte de sus seguidores.

“Quería agradecerles por todos los mensajitos y muestras de cariño que me llegaron hoy. Como saben, estaba muy emocionada por empezar +Espectáculos, pero las cosas no siempre salen como uno planea”, detalló la ex reina de belleza.

“Mi Pierre dio positivo al COVID-19, estuve muy preocupada por él estos últimos días, no me lo esperaba pero felizmente todos estamos bien ahora”, añadió la modelo, para luego destacar la importancia de vacunarse contra esta infección.

La ex Miss Perú no apareció este lunes en el bloque de América Espectáculos del mediodía, y en su lugar estuvo Jazmín Pinedo, lo que llamó rápidamente la atención de los televidentes.

“Quiero contarle a todo el público y primero quiero pedirles disculpas porque me van a tener que ver todo el día. Hoy me van a ver en la mañana, en la tarde, en la noche y en la madrugada (...) Valeria Piazza no ha venido el día de hoy por temas de protocolo del canal, ella ya se los explicará, y yo estoy obviamente encantada cubriendo su lugar para colaborar un ratito con el equipo”, mencionó la exchica reality al inicio del programa.

VIDEO RECOMENDADO

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi protagonizan escena de celos https://www.americatv.com.pe/