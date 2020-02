Valeria Piazza recordó los duros momentos que vivió a finales de 2017 e inicios de 2018, cuando fue diagnosticada con la enfermedad autoinmune que padece desde aquella fecha y por la que incluso tuvo que ser hospitalizada durante varias semanas.

En entrevista con Sheyla Rojas para el programa “Estás en todas” la exMiss Perú y actual conductora de la edición nocturna de América Espectáculos, indicó que su tratamiento continúa y que probablemente lo tenga que seguir durante algunos años.

“(Fue un tiempo) de mucho miedo, de incertidumbre, me puse muy mal, me dio una crisis, estuve en la clínica por semanas y no sabían qué tenía. También era sentir ese miedo de (no saber) qué era lo que iba a pasar conmigo, si iba a salir de esta”, expresó la exreina de belleza.

“Ahora sigo con la enfermedad, porque no se cura. Tuve que parar como 6 meses, me alejé de todo y no posteaba nada en redes sociales (…) Pasó el tiempo y poco a poco me fui recuperando. Tuvimos que irnos de viaje a Barcelona y regresé muy bien”, añadió.

Valeria Piazza revela cómo sobrelleva la enfermedad autoinmune que padece

“Ahora sigo con el tratamiento, todas las semanas uso las inyecciones y es un tratamiento que por lo menos tengo que tenerlo 5 años. Como te digo no se cura pero la tengo controlado", manifestó sobre el tema y se animó a dar un consejo a las personas que padecen este tipo de enfermedad.

“Yo le digo a todas las personas que tienen una enfermedad autoinmune que tienen que controlar mucho sus emociones, porque se puede activar por un cuadro fuerte de estrés, entonces siempre tienes que estar pendiente de dormir bien, comer sano, hacer deporte”, finalizó.