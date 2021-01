El último sábado, en el programa ’Estás en todas’, el conductor y productor ‘Choca’ Mandros se disculpó públicamente por asistir a una fiesta de Punta Hermosa que trabajaba bajo fachada de Restobar y en el que no respetó las medidas sanitarias en medio de la pandemia.

Este lunes, Valeria Piazza, conductora de América Espectáculos, en reemplazo de Rebeca Escribens, habló de su excompañero ‘Choca’ Mandros y explicó su situación actual respecto a su enfermedad auto inmune que la convierte en persona de riesgo al COVID-19.

“Antes que salga este video yo había contado que al comienzo de la pandemia era una persona vulnerable por mi enfermedad autoinmune con inmunosupresores que hacen que tus defensas se debiliten”, contó Valeria Piazza.

Sin embargo, para regresar a América Espectáculos cambió su tratamiento y disminuyó tanto las dosis de inmunosupresores como las de vacunas biológicas, por lo que ahora se siente mucho mejor y con mejore niveles de defensas. El doctor me decía que yo tendría que cuidarme más.

“En estos momentos no soy una persona vulnerable. Como yo pasé por esta enfermedad desde el 2018, con todo este virus mi doctor se preocupó. Hoy en día intentamos no tener ese tratamiento y ahora me siento bien y regresé al set”, dijo Valeria Piazza.

La modelo también mencionó que es muy “respetable” que ‘Choca‘ se disculpe tras su falta.

