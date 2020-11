Las protestas de hoy se terminaron degenerando en enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía Nacional, estos últimos tuvieron incluso que usar bombas lacrimógenas para replegar el avance de la ciudadanía que se aglomeró en las calles del centro de Lima. También en el interior del país se registraron enfrentamientos entre manifestantes y agentes del orden.

Ante este panorama, el cantante y compositor Gian Marco se pronunció en su cuenta de Instagram para rechazar la violencia entre peruanos. “Un peruano que agrede a otro peruano no me representa. Soy músico, no caudillo”, fue la publicación que lanzó. “Es todo lo que tengo que decir. Te amo Perú”, agregó en la descripción de la imagen.

Rápidamente, la publicación generó comentarios de sus seguidores a favor y en contra. “Espero que te refieras a los policías que están lanzando gases lacrimógenos, perdigones, diciendo que ellos pueden restringir los derechos de los ciudadanos, quienes están en todo el derecho de manifestar su disconformidad. Espero que a ellos te refieras”, “Si bien tenemos derecho y libertad de expresión, lo mejor es que sólo hables de tu música. Como cantante te ves más bonito”, “Eres como esos congresistas que se abstuvieron de votar!!! Ni frío ni caliente, ni chicha ni limonada!!!”, “Muy bien dicho, yo también tengo mi padre, hermano, hijos y no me gustaría que nadie le ponga la mano sea cual sea el caso”, fueron algunos comentarios.

Esta noche, las protestan se degeneraron y el enfrentamiento entre la Policía Nacional y los manifestantes fue más violento, dejando como saldo más de 25 personas detenidas y varios heridos.

