Un reportero del programa “Magaly TV: La Firme” se convirtió en protagonista de la noticia luego de ayudar a una conocida tiktoker durante el concierto del cantante colombiano Feid, también conocido como Ferxxo.

El periodista John Tirado, quien acostumbra a ampayar a los personajes de la farándula, desató furor en las redes sociales al compartir una foto con la influencer Liz Sandoval en el evento musical. Sin embargo, la historia de cómo se conocieron fue lo que más llamó la atención de las usuarias.

(Foto: @johntiradogonzales)

Fue la misma influencer quien contó que conoció al ‘Urraco’ por accidente. Según narró, luego de ingresar al concierto se enteró que su esposo, quien se encontraba en los exteriores del estadio, había vendido su entrada y que ya no ingresaría al lugar para hacerle compañía.

La situación empeoró cuando una vez dentro intentó comprar una bebida para dejar el mal rato en el pasado. Desafortunadamente, no podía hacer ningún pago por fallas en su aplicación móvil, fue en ese momento que apareció el periodista John Tirado para sacarla de apuros.

“Me toca el hombro y luego me dice ‘hola, ¿estás bien? ¿has venido con alguien? (…) Me dijo: ‘¿necesitas algo, quieres que te ayude? Si deseas te compro algo’....porque obviamente él se dio cuenta que yo estaba intentando yapear y no podía”, contó la tiktoker.

Liz Sandoval agradeció la caballerosidad del reportero, quien no dudó en prestarle ayuda sin conocerla. Inmediatamente miles de usuarias no tardaron en comentar para elogiar al ‘Urraco’, quien se ha convertido en toda una celebridad en las redes.

“Como cuando te adelantas antes que salgan posibles ampays”; “Va salir un ampay, se está adelantando”, “Quien piensa como yo que en esta novela John y Liz terminan juntos”, “Que tu esposo no te impida conocer al amor de tu vida”, “Mana la verdad que fue la mejor cita de tu vida porque John está 10 puntos”, fueron algunos de los comentarios.