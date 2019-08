¡Más unidos que nunca! Sheyla Rojas extraña a millonario libanés y le envía romántica dedicatoria [VIDEO]

Sheyla Rojas y Fidelio Cavalli continúan disfrutando de su historia de amor ignorando los duros comentarios sobre su romance. Así lo demostró la conductora de TV, quien recientemente compartió una amorosa dedicatoria para el millonario árabe a través de Instagram.

"I miss you so much" ("Te extraño demasiado", en castellano), fue la frase que escribió la exchica reality en una fotografía que publicó en sus Stories. En la fotografía aparece ella abrazando al empresario en Mykonos, destino al que viajaron hace algunas semanas atrás.

(Instagram) (Instagram)

Fidelio Cavalli compartió el cariñoso saludo en sus redes sociales, asegurando que siente lo mismo y demostrando el afecto que tiene hacia la conductora de América TV.

Como se recuerda, Sheyla Rojas estuvo junto a Fidelio Cavalli en Ibiza y en Grecia durante sus vacaciones. Una filmación que circuló, donde se ve al cuestionado personaje pidiéndole a Sheyla que le muestre un seno, fue duramente cuestionada por sus seguidores y críticos. Pero ni los duros ataques e insultos han logrado afectar la relación.

Los últimos días los rumores apuntan a que Sheyla Rojas viajará a Dubái por su cumpleaños para reencontrarse con el millonario árabe. En un primer momento la pareja había planeado reencontrarse en Perú, pero la modelo habría preferido mantener alejado al empresario de nuestro país debido a la ola de críticas que ha recibido en las redes sociales.

Entre los principales cuestionamientos contra Cavalli está su presunto vínculo con el tráfico de cocaína, delito por el cual ha sido investigado por medios internacionales.