¡Más unidos que nunca! Juan Vargas dedica amoroso mensaje a Blanca Rodríguez por el Día de la Madre

¡Más unidos que nunca! El exfutbolista Juan Manuel 'El Loco' Vargas envió a través de Instagram un amoroso saludo por el Día de la Madre a todas las madres del Perú así como también a su madre y a su esposa, la empresaria Blanca Rodríguez.

"¡Feliz día a todas las madres en especial a mi mamá y a mi mamacita, las amo!", escribió el exdeportista como reseña a una fotografía donde aparece al lado de su progenitora, y a su pareja y madre de sus cinco menores hijos.

La pareja ha compartido buenos y malos momentos. Llevan alrededor de 17 años de convivencia, aunque ambos no han descartado llegar al altar y bendecir su amor ante las leyes de Dios.

Vea también Así saludaron los famosos por el Día de la Madre

Según contaron en una entrevista para Trome, ellos se conocieron cuando ella estudiaba en la universidad. Para ese entonces, 'El Loco' la esperaba para acompañarla hasta su casa en La Victoria y así fue naciendo el amor. Su primera cita: ambos disfrutaron de un Kentucky Fried Chicken.

No fue amor a primera vista, según contó Blanca Rodríguez. Pero el flechazo llegó "cuando una chica me comentó que le gustaba (en alusión a Vargas) y sentí algo en el corazón...un día me dijo 'no te vayas a molestar con lo que te voy a decir' y después de repetirlo varias veces, me dijo que sí quería ser su enamorada. Yo me dije: '¡qué voy a hacer con este chibolo (risas)'!".

Vea también Tula Rodríguez y el tierno regalo que le hizo su hija Valentina [VIDEO]

La empresaria agregó que su pareja y padre de sus hijos es un "hombre de buen corazón" y "bastante celoso". Pero también es muy cariñoso. "Me reclama: ¿por qué no me besas? ¿por qué no me abrazas", indicó Rodríguez.

Fruto de su unión sentimental y de convivencia nacieron sus cinco hijos: Luana, nacida en 2008; Ánika Lía, nacida en 2009; Juan Manuel, nacido en 2011; Azul, nacida en 2015; y finalmente Vitto, nacido en 2016.