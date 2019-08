Tony Rosado durante concierto: "A la única mujer que he violado es a mi mujer" [VIDEO]

Durante su último concierto, el pasado jueves, Tony Rosado se dirigió al público y trató de ahondar en la polémica que se desató luego que la periodista Magaly Medina lo acusó de ser machista por la letra de sus canciones que denigrarían a la mujer.

El cantante de cumbia intentó explicarle a los asistentes que no es ningún delincuente ni violador; sin embargo, un comentario volvió a colocarlo en el centro de la polémica.

“Hay una señora que salió en televisión (Magaly Medina) a decirme que soy un delincuente, ¿Yo a quién he matado?, ¿a quién he violado? A nadie. A la única que he violado es a mi mujer y por eso me dicen delincuente”, comentó Tony Rosado durante una pausa en su concierto.

Lejos de excusarse con sus explicaciones, el comentario no fue bien tomado por algunos de los asistentes. Incluso, la conductora de 'Magaly TV La Firme' volvió a poner en evidencia el mal comportamiento y la actitud del músico.

Tony Rosado no culminó su monólogo sin antes mencionar que "solo ha dicho una lisura", y que en toda su carrera de 40 años, "no saben cómo hacerle daño al artista", intentando victimizarse.

