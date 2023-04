Jonathan Maicelo no se lleva para nada bien con ‘Pantera’ Zegarra, boxeador con el que incluso han llegado a insultarse en múltiples ocasiones. Ambos personajes son parte también de la farándula nacional, pero siempre que se encuentran en algún espacio muestran que no ‘se pasan’.

Zegarra comentó para una entrevista en Trome que no hay forma para reconciliarse con su colega pugilista: “Es un maleducado y hace quedar mal a los boxeadores, muchos creen que así son todos”. De acuerdo a él, no se lleva con Maicelo porque se expresa de mala manera.

Además, ‘Pantera’ confesó que todo empezó cuando Maicelo lo golpeó, situación a la que Zegarra no respondió y quedó el conflicto a posterior: “Eso ya no tiene remedio. Me tocó y me faltó el respeto”, acotó.

Finalmente, David Zegarra comentó que el gerente de la empresa en la que trabajaba en ese momento también le pagó por ser imagen del programa, razón por la cual decidió no responder a la agresión de Maicelo y aguantar la rabia. No obstante, dejó claro que no es posible reconciliarse con él, al menos por ahora.

