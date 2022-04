Autobus es una de las bandas peruanas con la mayor actividad musical de la escena. En lo que va de estos últimos dos años, lleva publicado cuatro singles y este 2022 sigue la misma línea presentando ‘Un Pendiente’, canción diferente a sus anteriores entregas.

“‘Un Pendiente’ propone una estética cruzada de rock/pop estadounidense noventero y un indie alternativo contemporáneo con voces que me rememoran melodías del rock argentino. La canción no pierde el sello característico que la banda ha logrado conseguir con el pasar de los últimos tiempos”, expresa Luis Enrique Piccini, líder de la banda.

El tema es el quinto sencillo del próximo disco de la banda, “Todo bien, nada en orden”, el cual verá la luz este año. Cuenta con la participación de la banda chilena We Are The Grand, una de las propuestas más sólidas de la escena independiente en Santiago. Se formaron en el año 2009 y hasta la fecha han participado en importantes festivales como el Lollapalooza Chile, Vive Latino, SXSW, Festival Frontera, Liverpool Sound City entre otros.

La canción fue compuesta por el mismo Piccini y Alonso Bentín. Cuenta con la participación especial en las voces de Sebastian Gallardo y Fernando Lamas, miembros de la banda chilena We Are The Grand. La producción estuvo a cargo de Carlos Contreras y Nico Parra del estudio BlackVitamina.

La mezcla estuvo a cargo de Nico Parra y la Masterización a cargo de Nacho Ramírez de BlackVitamina, uno de los estudios de audio creativo más importantes de Santiago en donde han grabado artistas como Javiera Mena, Pau, Mecánico, Spiral Vortex, Dindi Jane, Muñecas (AR) entre otros.

Desde su formación en el 2006, Autobus se ha presentado en los shows más importantes de la ciudad junto a bandas internacionales como Soul Asylum, Franz Ferdinand, The Killers, Jane’s Addiction, Catupecu Machu, Capital Cities, Siddhartha, Mac De Marco, entre otros.

Con sus tres producciones ‘Autobus’ (2007), ‘Máquina Destrucción’ (2010) y ‘Cuerpos de Luz’ (2017) y un gran grupo de fans, la banda se ha posicionado como una de las más importantes y pioneras del movimiento independiente de Perú.

Este 21 de abril, han sido seleccionados para abrir el esperado concierto de la banda argentina Conociendo Rusia en el Arena Hall Jockey Plaza. Cerrarán el 29 del mismo mes en un show especial en La Noche de Barranco.

