La conocida tiktoker ‘Uchulú’ ha causado gran preocupación entre sus seguidores tras revelar que fue víctima de tocamientos indebidos cuando formaba parte del elenco del programa ‘El reventonazo de la chola’.

A través de una transmisión en TikTok, Etza Wong contó detalles del terrible episodio que vivió durante las grabaciones del programa humorístico conducido por Ernesto Pimentel,

“Estaba ensayando sin molestar a nadie, súper concentrada en mi guion y de la nada siento que alguien me da un palmazo en la nalga, súper fuerte. No les voy a decir que ha sido despacio, ha sido súper fuerte y los camarógrafos y la ‘Cholita’ vieron el palmazo que me dio el cantante”, indicó.

La ‘Uchulú’ le contó a sus seguidores que en ese momento se quedó en shock ante la deplorable actitud del cantante, y se contuvo en reaccionar de forma violenta por respeto a Ernesto Pimentel.

“A mí nunca me habían levantado la mano en la TV de esa manera, yo me sentí súper atacada, un poco faltó para responderle. Después que pasó todo me acerqué y le dije: “Una próxima vez que lo haga no voy a responder de buena manera” y que guarde cordura y respeto”, señaló.





¿Quién es el cantante que agredió a ‘Uchulú’?

La artista ha preferido no identificar al cantante que le propinó un palmazo en el trasero frente a todas las personas que se encontraban en el set de “El Reventonazo de la Chola”, y solo lo describió como persona mayor.

“Era una persona más mayor que yo y pues no me gustó y no les estoy mintiendo. Eso sí, me pasó en el set del ‘Reventonazo de la Chola’”, agregó.