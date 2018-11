Desde que se dio a conocer que Javier Carmona había sufrido un infarto y, que debido a ello tuvo que ser sometido a dos operaciones, su familia ha mantenido una estricta reserva sobre el estado de salud del ejecutivo de televisión.

Sin embargo, hace algunos días una persona que sería cercana a Javier Carmona habría filtrado detalles de cómo se encuentra el esposo de Tula Rodríguez , desatando la molestia de la conductora de televisión.

Es por ello que la conductora utilizó sus redes sociales para expresar su incomodidad y calificar de "irresponsable" la actitud de la persona que hizo pública la noticia, además de pedir respeto al difícil momento que viene atravesando.

A continuación, el comunicado publicado este lunes por Tula Rodríguez en sus cuentas oficiales de Twitter, Intagram y Facebook:

“Ante la publicación imprudente del señor Carlos Chuman, sobre el estado de salud de mi esposo, debo mencionar que hace casi 3 meses venimos mi familia y yo, tocando con absoluta reserva el pronóstico de salud de mi esposo, porque buscamos salvaguardar el corazón y estabilidad emocional de nuestra pequeña Valentina que con sólo 9 años está viviendo una difícil etapa en su vida y porque consideramos que es una situación que sólo nos corresponde comunicar a nosotros.



En una actitud irresponsable el Sr.Chuman comunica sin mayor reparo y morbo como se encuentra mi esposo, sin considerar si nuestra menor hija conocía la real situación de su padre, y la exponer en detalle en las redes sociales, desatando un ruido que no deseamos provocar.



Como cuando ocurrió el incidente y de manera invasiva la señora Milagros Leyva se encargó de comunicar la noticia, sin medir si nosotros "su familia" deseábamos que sea público, o si mi hija sabía lo que había pasado. No podemos ser tan ligeros en dar a conocer información tan sensible, sin tomar en cuenta el dolor que está pueda generar.



Agradezco las oraciones y preocupación expresada por mi familia, amigos, amigos de Javier, conocidos, seguidores, publicó en general y amigos de la prensa, que han tocado este tema con el respeto que amerita una vida.



Se que a pesar de ser una persona pública, sabrán respetar mi dolor y comprender mi silencio ante esta situación que sólo pertenece a mi familia y a mi.



¡Dios los bendiga !”.



Javier Carmona sufrió un infarto el pasado 18 de agosto y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, según lo dio a conocer en aquella oportunidad Milagros Leiva en su cuenta de Twitter.

“ Javier Carmona acaba de sufrir un infarto y ha sido sometido a una operación de trece horas. Su estado es muy delicado y se esperan las próximas 72 horas para ver si responde bien”, escribió la periodista.

Tula Rodríguez se ha referido públicamente al estado de salud de Javier Carmona en el programa “En boca de todos”; sin embargo, no ha brindado detalles al respecto.