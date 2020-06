Nuevas voces en torno a la denuncias por acoso sexual en contra de Andrés Wiese. Esta vez fue la conductora de ‘En boca de todos’, Tula Rodríguez, quien mostró su total rechazo a la supuesta inconducta del actor peruano y pidió una sanción de hallarse responsabilidad.

“Los adultos tenemos que ser responsables de nuestros actos. Si hemos actuado bien, cosas buenas vendrán a tu vida. Si hemos actuado mal, y esto se corrobora, que caiga todo el peso de la ley para las personas que se han equivocado. Espero que esto se solucione, que se pueda aclarar y que no quede en el aire”, señaló Tula Rodriguez.

Ayer, en el programa ‘Magaly TV La Firme’, una adolescente de 17 años acusó al intérprete de haberle enviado fotos y videos íntimos. Luego, la actriz Mayra Couto sorprendió a todos con otra denuncia por acoso sexual en contra del actor.

La Defensoría del Pueblo anunció que hará un seguimiento a las investigaciones que se le realizarán al conocido actor, quien, supuestamente, acosó a la actriz cuando ambos grababan la teleserie ‘Al fondo hay sitio’.

Recordemos que en el programa, ellos eran la pareja conformada por ‘Grace’ y ‘Nicolás’.

TULA: “SI TE SIENTES ACOSADA, DILO”

La animadora de mediodía envió un mensaje para todas aquellas mujeres que en estos momentos están siendo víctimas de acoso sexual ya sea en el trabajo, en su hogar o cualquier ámbito.

“No se puede permitir que absolutamente nadie pase ni siquiera la línea delgada (del respeto). Mientras dos personas estemos de acuerdo en lo que estamos haciendo, muy bien. Pero si una persona se siente que esta siendo acosa, tiene todo el derecho de decirlo”, agregó la exvedette.

Finalmente, indicó que se siente muy “sorprendida” por la denuncia a Andrés Wiese y pidió a todos los personajes públicos “actuar con mucha más responsabilidad”.

¿QUÉ DIJO MAYRA?

Mayra Couto utilizó su cuenta de Instagram para contar lo que vivió con Andrés Wiese. Para ello, publicó los mensajes por Facebook que le escribió a Wiese y le tomó capturas.

“Yo también me he sentido acosada por ti, muchas veces cuando hacíamos un plano donde tú tenías que estar detrás de mí he sentido como rozabas tu pene contra mis nalgas. No estoy loca y no me lo estoy inventando”, expresó.

En su denuncia también contó que tras rechazar al actor, en varias oportunidades este le hizo bullying durante las grabaciones de 'Al fondo hay sitio.

