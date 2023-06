Tula Rodríguez señala que está enfocada en cuidar a su hija Valentina y descarta buscar el amor tras el fallecimiento de su esposo Javier Carmona, hace casi tres años. Sin embargo, la exbailarina revela que su padre, Pedro Rodríguez, le pide no cerrar las puertas al amor para que pueda conocer a su nuevo compañero de vida.

“Mi papá quiere que ‘salga la mercadería’, no sé por qué. Seguro le da miedo que me quede sola, pero yo aprendí a disfrutar mi soledad”, dijo la conductora de televisión en diálogo con Trome.

“Eso no se busca ni pretendo buscarlo. Es que no sé, eso fluye, no sé si estoy cerrada, pero no quiero, no me ha tocado”, agregó.

TULA NO DESCARTA TENER PRETENDIENTES

Tula Rodríguez mencionó que tiene pretendientes, pero no les presta atención. “Te soy bien honesta, si es que eso pasa no me doy cuenta, o cuando alguien me dice: ‘Mira, oye, por aquí, por allá’... No voy, me da pena, vergüenza, no quiero, estoy bloqueada. No puedo decirte que nadie me mira, sería engañarte, pero creo que a nadie le doy entrada para que eso pase”, dijo tras ser consultada sobre su situación sentimental.

¿QUÉ DIJO TULA RODRÍGUEZ SOBRE TENER UN HIJO?

La conductora señaló que tener otro hijo implica haber encontrado a su compañero de vida. “La presencia del papá es importantísima para la formación de los hijos. Valentina es una niña a la que estoy formando sola y espero estar haciendo un buen trabajo, pero estoy segura de que si tuviera a su papá, lo haría mejor; entonces no me veo con otro hijo, con mucha pena puedo decir que la fábrica ya se cerró”, señaló.

