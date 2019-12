Las navidades para Tula Rodríguez no han sido las mismas desde el 2018, año desde que Javier Carmona, su esposo y padre de su pequeña hija, se encuentra en estado vegetativo persistente. Sin embargo, la conductora de ‘En boca de todos’ mantiene la fe y este 2020 espera un milagro para tenerlo de regreso.

“Javier siempre está presente en nuestra casa y en nuestros corazones. Pero sí, este es el segundo año... duro, pero no nos desanimamos, esperemos que este 2020 venga el milagro”, indicó la conductora en entrevista con El Popular.

Rodríguez Quintana recordó con nostalgia sus rutinas familiares previas a Navidad. “Teníamos algunas costumbres, él se encargaba de cortar el pavo y yo me pasaba todo el día cocinando", indicó.

“TODO VA A ESTAR BIEN”

La conductora de ‘Estás en todas’ reveló pasajes poco conocidos en torno a aquel momento en que el exejecutivo de televisión sufrió un infarto que luego acabó con su diagnóstico actual.

“Al principio, me preguntaba ‘¿por qué, por qué?’ No entendía, por qué Valentina tuvo que ver mal a su papá, pero ahora siento que es lo mejor que pudo pasarle. Nosotras lo hablamos todos los días y lloramos juntas. Y ahora ella misma me dice ‘qué bueno que estuve ahí’, porque las últimas palabras que le dijo su papá fue ‘princesa, todo va a estar bien’ y nos miraba y nos repetía lo mismo y yo le respondía ‘sí, Javier, todo va estar bien’. Y con esas palabras nos hemos quedado”, sostuvo.

Reveló finalmente que con su hija se han sometido a terapias para superar esta circunstancia.