En opinión de la conductora de ‘En Boca de Todos’, Tula Rodríguez, el cumbiambero Christian Domínguez no es estable en lo sentimental por sus sucesivas parejas y reiterados señalamientos de infidelidad. La exvedette indicó además que está apenada por el rompimiento del cantante y la bailarina Isabel Acevedo.

“Mi conclusión es que uno nunca sabe con quién se va a meter, es un rollo, me preocupa qué va a pasar con mi hija mañana más tarde. No puede ser, la verdad, que, después de tantos golpes, no se ponga estable. Me hubiera encantado que la relación continúe, pero que fea manera de terminar. Me da pena porque las familias se involucran”, señaló Rodríguez.

En medio de bromas, Rodríguez Quintana concluyó que “no sé qué le pasa a este chiquito, hay que ponerle rocoto en algún lugar”.

¿'AMPAY' PUSO FIN A ROMANCE?

Hace solo dos semanas, el exprotagonista de ‘Mi Amor, El Wachimán’ puso fin a su unión con Isabel Acevedo. Habían transcurrido tres años desde que ambos decidieron vivir su romance pese a la supuesta infidelidad del artista para con su por aquel entonces pareja, la conocida Karla Tarazona.

¿Qué ocurrió para que Christian e Isabel se dijeran ‘adiós’? Según la bailarina, fue ella quien decidió acabar con él antes del ‘ampay’ de este con la modelo chiclayana, Pamela Franco. Christian Domínguez, por su parte, señaló que el rompimiento fue de mutuo acuerdo y una “decisión madura”.

Recientemente, la también exchica reality aseguró que ese ‘ampay’ evidenció un beso entre su exnovio y Pamela Franco y aunque no negó que todavía siente amor por él, descartó retomar su relación.