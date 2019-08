Tula Rodríguez a Sheyla Rojas: “Uno no puede ir afectando a los demás”

Tula Rodríguez cuestionó a Sheyla Rojas por haber abandonado los ensayos y presentación final del grupo 'Divas', concurso de baile del reality 'Esto es guerra'. Recordemos que la agrupación además estuvo conformada por Brenda Carvalho e Isabel Acevedo.

“Me molesta que esta energía, esta onda, esta estructura que teníamos se haya visto afectada, porque tenemos dos golpes: el coach y la salida de una de las chicas (en alusión a Sheyla)", precisó Rodríguez.

Agregó que no guarda rencor a Sheyla Rojas por su falta para con el grupo que conformaron en 'Divas'.



" Yo de verdad deseo de todo corazón que le vaya súper bien a Sheyla, que sea una mujer exitosa, que sea feliz, pero uno no puede ir caminando afectando a los demás”, señaló Tula Rodríguez.

MEA CULPA



Sheyla Rojas, conductora de 'Estás en todas', hizo un mea culpa y argumentó que nunca ha destacado en el baile.

"Tengo que hacer un mea culpa y reconocer porque no me hace ni más ni menos, pero tenía otras cosas pautadas o planeadas (...) No estaba con las mismas ganas de las chicas de querer ganar, de querer darlo todo porque no es mi fuerte", precisó.



