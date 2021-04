Tula Rodríguez volvió este lunes a “En boca de todos” tras la muerte de su madre Clara. Al inicio del programa, Maju Mantilla aclaró que toda la semana pasada se transmitió programas grabados.

Es así que pidió que dejaran de criticar cómo supuestamente Rodríguez se “divertía” en el programa tras lo que sucedió con su mamá. Luego, conversó con Tula sobre el difícil momento que atravesó.

“Hay cosas para las que uno no está preparada. Hay ratos que uno dice ‘yo soy fuerte, yo puedo’, pero es mucho dolor, peor cuando todo el mundo se entera por la televisión”, comentó.

La conductora reveló que fue complicado sobrellevar su casa, su hija, su padre y acudir al programa, pero volvió por su madre. “Si hay una persona que estaría feliz de verme aquí es mi mamá. Mi mamá es quien me llevaba a los cástings y disfrutaba verme en los escenarios”, contó.

“Me toca aceptar que Dios insistió en llevársela, aunque creo que le faltaba tiempo aquí, pero debo aceptar que mi mamita disfruta de la presencia de Dios... Siempre hablábamos del final y ella nos habló de cómo quería que sea para el mes o al año. Ya sabemos lo que vamos a hacer junto a mis hermanas”, contó.

Tula Rodríguez habla sobre el fallecimiento de su madre

Rodríguez afirmó no sentirse la única persona que atraviesa estos problemas, sobre todo por la pandemia.

“Hay mucha gente que pasa lo mismo que yo. Hoy con este COVID-19 nos está tocando ver partir a los que más amamos. Hace seis meses mi vida cambio con la pérdida de mi esposo y ahora con la de mi mamá, me tocan vivencias duras y me seguirá tocando”, añadió.

Finalmente, Rodríguez contó que su mamá le ha enseñado mucho sobre la religión y tiene fe en que ella está ahora con Dios. “Nos dijo, ‘quiero me hagan fiesta, no me lloren, quiero que mis hijas sean felices’. Vamos a estar más unidos que nunca, vamos a cuidar a mi papá”, concluyó con lágrimas en los ojos.

