¡Se dijeron de todo! Tula Rodríguez y Rosángela Espinoza tuvieron un altercado en TV [VIDEO]

La animadora Tula Rodríguez no aguantó que la modelo Rosángela Espinoza se jactara de sus habilidades para el baile, así que le respondió a tal punto que no pudo defenderse.

Durante el programa 'En boca de todos', la 'Chica selfie' expresó con gran soberbia sus logros en el reality de Gisela Valcárcel. "Yo tengo dos copas de 'El gran show', soy la única bicampeona peruana".

Ante ello, la pareja de Javier Carmona no quería responder en un inicio "para evitar problemas", pero ante la insistencia de la modelo, se animó a decirle: "¿Sabes por qué tú has ganado 'El gran show'? Porque yo no acepté ir".

Tula Rodríguez dejó sin palabras a Rosángela Espinoza en enfrentamiento. (América TV)

Rosángela Espinoza , a quien no le gusta perder ante una discusión, le respondió a la exvedette: "Tú ya perteneces a la generación x. Nosotros somos los millenial y centennial".

Pero Tula Rodríguez enfiló sus comentarios y contestó: "Eso sí es verdad. ¿Qué edad tienes amor?". "Yo tengo 29 años bien puestos", dijo la participante de 'Esto es guerra'.

"Bueno, ya estás raspando los 30, así que te voy a contar todo lo que he hecho cuando tenía 29 años", expresó la conductora de televisión.

La discusión en pantallas no solo quedó ahí. Rosángela aseguró que ya tiene cinco años trabajando en la TV y Tula muy contundente mencionó: " Yo trabajo desde los 15. Y si te digo todo lo que yo había hecho cuando tenía tu edad, te vas a quedar callada".

