La presentadora de televisión Tula Rodríguez revivió el difícil momento que vivió cuando su hija Valentina tuvo una delicada operación. Así lo dijo tras conversar con la modelo Sully Sáenz, quien se encuentra en Canadá, a donde viajó en un vuelo humanitario, para que su pequeño hijo sea sometido a una cirugía.

La actriz confesó que hace años pasó un escenario parecido al de Sáenz, pues su hija fue operada durante 14 horas. “Esta es una etapa seguramente y el día de la operación vas a estar como yo, que estuve con el corazón en vilo. Yo lo he pasado, son detalles que tampoco he venido contando y también lo he pasado, fueron 14 horas”, señaló Rodríguez.

Si bien la conductora de “En Boca de Todos” no dio más detalles sobre la operación a la que se vio sometida su hija, ni la enfermedad que padeció, señaló que gracias a este momento de tensión Valentina tiene una vida normal.

“Pasa el tiempo, hoy mi niña va a un colegio regular, le va súper bien, es una niña amorosa y de verdad que termina valorando los pequeños grandes detalles”, agregó.

Finalmente la esposa de Javier Carmona le deseo la mejor de las suertes a Sully Sáenz para este duro momento. “Cuando tu hijo se ponga el audífono va a sentir que se le abre el mundo y la mejor terapia de eso es el amor de mamá y papá”, concluyó.

