La conductora de televisión Tula Rodríguez aprovechó el domingo de inmovilización social para limpiar su casa. Ella contó que trata de hacer partícipe a su menor hija en las labores del hogar.

La también actriz contó -en sus historias de Instagram- que ella trabaja toda la semana, por lo que el domingo es el día elegido para ordenar su casa.

“Como saben, yo trabajo full de lunes a viernes y sábado, hago todas las actividades pendientes que no pude hacer durante la semana y los domingos que nos quedamos en casa podemos ver una pela (película) o comer rico. ¿Saben qué? La limpieza”, señaló al inicio de sus stories.

Tula Rodríguez sobre la crianza de su hija: “No hagamos hijos flojos”

Tula Rodríguez contó que Valentina no siempre quiere ayudarla, pero le pide cumplir sus obligaciones en casa. “Tengo una niña que está con cara de pocos amigos que no quiere ayudar a limpiar, pero no, no no”, comentó.

Al finalizar sus actividades, Rodríguez premió a su hija por haberla ayudado. “Vale y yo somos un equipo y tiene que apoyar en casa. No hagamos hijos flojos o vagos”, señaló Tula al finalizar sus stories.

