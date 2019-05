Tula llora y responde sobre Javier Carmona: "Nadie tiene derecho a poner en duda mi amor por él" | VIDEO

Entre lágrimas, Tula Rodríguez rompió su silencio y respondió sobre la salud de su esposo, Javier Carmona , y por la batalla legal que enfrenta con los hijos del ex gerente de televisión por su patrimonio.

En el programa 'En boca de todos', la animadora lamentó que se haya expuesto la situación en que se encuentra su pareja. Él está en estado vegetativo luego de sufrir encefalopatía hipóxica que se origina cuando falta oxígeno en el cerebro tras la rotura de un aneurisma.

"La verdad que estoy completamente apenada, avergonzada y bastante afectada con toda esta situación y, sobre todo, la manera que se ha expuesto la salud de mi esposo, una situación que yo nunca quise exponer y que él tampoco hubiera querido", inició Tula con la voz entrecortada.

Tula Rodríguez también señaló que está muy pendiente de la salud de Javier Carmona y nadie debe cuestionarla por ese motivo.

"Casi nueve meses vengo entregando mi vida entera a mi compañero de vida, a mi esposo, al hombre con quien me casé, él es el padre de Valentina, el ser que más amo. Nadie tiene derecho a poner en duda mi entrega no solo porque es mi esposo, sino porque nos hemos comprometido: en la salud y enfermedad, y hasta que la muerte nos separe", dijo la exvedette.

Tula se pronuncia sobre situación de Javier Carmona

ASUME DEUDAS

La animadora aseguró que viene corriendo con todos los gastos del departamento que compró en su matrimonio y con el tratamiento de Javier Carmona hace nueve meses.

" Quedaron muchas deudas flotando que yo he venido asumiendo como esposa. Estoy a su lado desde el día uno porque él me fue a buscar para auxiliarlo y llevarlo al hospital", sostuvo Tula.

"Yo vengo pidiendo la administración para poder dirigir todos los gastos hacia él, porque yo vengo cubriendo (los costos de) nuestra casa y nuestra hija. Faltan 7 años para pagar el departamento que compramos hace 5 años dentro de nuestro matrimonio. Sus hijos porque son sus hijos y son chicos buenos viven en la otra cosa. También tengo que cubrir los gastos que mi esposo necesita en la situación en la que el se encuentra", agregó.

PREOCUPADA POR SU HIJA

Tula Rodríguez mencionó que su hija está muy triste por la salud de su padre y ella trata de ser fuerte para cuidarla.

"He venido cumpliendo como mamá, sosteniendo a mi hija. ¿Ustedes piensan cómo le voy a volver a construir el dolor de mi hija, de estar escuchando que su madre se ha desentidentido de su madre? Ella tiene 10 años, tengan un poco de piedad cuando hablen de la salud de mi esposo. Me duele en el alma cada vez que mi hija me pregunta cómo está sus hermanos. A mi princesa no solo se le ha caído el castillo, sino también se le ha caído el rey", expresó.

"Todos estamos sufriendo, nadie sufre más que otro. Pero, mi hija, la menor de todos, está sufriendo porque es más vulnerable", indicó.

La animadora habló por primera vez sobre las acusaciones de "haber desatendido" a su esposo. (América TV)

