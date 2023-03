Tula Rodríguez se reencontró con televidentes a menos de cinco meses de la salida del aire de “En boca de Todos”. La exconductora visitó el set de “Mande quien mande” para formar parte de una divertida secuencia junto a ‘Carloncho’.

La exconductora terminó revelando las anécdotas que vivió durante su infancia cuando vivía en su barrio de El Agustino, precisamente en una época donde no gozaba de los lujos que tiene hoy.

Entre risas y carcajadas, Tula Rodríguez recordó que en reiteradas oportunidades tuvo que usar velas por los continuos apagones. Además, confesó que usaba limón en vez de desodorantes y pedía prestado azúcar, arroz y aceites a la vecina.

Tula y sus problemas con los piojos:

Durante la secuencia, María Pía Copello le preguntó a Tula Rodríguez si había recurrido al uso de querosene en la cabeza para matar los piojos. Ante ello, la empresaria no dudó en ser completamente sincera y confirmar que tuvo que lidiar con la invasión de estos insectos.

“He sido piojocita. A todas nos ha pasado. Mira, quien no ha tenido piojos es porque no ha vivido. Era súper piojosa y mi madre no sabía cómo sacarlos. Eran otras épocas, ahora los shampoos funcionan. Antes te echaban y con el patrullero lo pasaban y salía”, comentó.

Cabe señalar que Tula Rodríguez y Carloncho ayudaron a tres vecinas de sus respectivos distritos (El Agustino e Independencia) para ganar un mochilón escolar en “Mande quien mande”.

