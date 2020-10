Tula Rodríguez reapareció la tarde de este lunes en “En Boca de Todos”, programa que conduce junto a Maju Matilla, Ricardo Rondón y ‘Carloncho’ y que se transmite por la señal de América Televisión, del cual tuvo que ausentarse durante tres semanas tras el fallecimiento de su esposo, el exgerente televisivo Javier Carmona.

Visiblemente emocionada y bastante nerviosa, Tula Rodríguez se tomó unos minutos al inicio del programa para explicar el por qué decidió regresar a trabajar tan pronto y manifestó que eso es lo que le hubiera gustado al padre de su hija.

“Gracias chicos. Estoy aquí, contenta de estar con ustedes, porque esto es un nuevo inicio para todo, porque tengo que empezar a renovarme, tengo que abrazar lo que siento y mis sentimientos que son humanos, pero que la vida continúa y me parece que lo que hay que hacer es lo que le gustaría a la persona que partió”, indicó al inicio de su discurso.





“Yo quisiera que el día que yo tenga que partir, mi hija y mi familia estuviera feliz y siguiera con su vida, y esa es la decisión que hemos tomado, de que tenemos que continuar, seguir trabajando, e intentar no dejar de sonreír porque el luto se lleva en el corazón”, agregó.

La exbailarina también indicó que el dolor por la partida del compañero de su vida “no se va, es imposible que se vaya tan rápido”. “Estoy a días de cumplir un mes (desde que falleció de Javier Carmona) recién; sin embargo, lo que tengo que pensar hoy por hoy es sostener a mi hija y eso significa que yo tengo que estar bien y vamos a estar bien... Porque así tiene que ser y porque tenemos a Dios en nuestro corazón”, precisó.

Tula Rodríguez también aprovechó para enviarle un mensaje a su hija Valentina: “Mi hija ahorita está mirando y me decía: ‘Qué bonito mamá, que nuevamente empieces a trabajar’. Sí mi amor, aquí estoy, más fuerte que nunca para ti, porque el presente empieza hoy. Te amo Valentina y aquí estoy, para continuar con nuestras vidas”.

Finalmente expresó: “Gracias a todas las personas que por la redes (sociales) me ha enviado tantas cosas bonitas y a las que no, también gracias por el tiempo que se toman por escribirme. Y como lo dije ayer y lo voy a decir siempre: ‘El luto está en el corazón y el amor no ha cambiado’. Esto es solamente un nuevo inicio”.





Tula Rodríguez regresó a la conducción de ‘En boca de todos’. (Video: América TV)

VIDEO RECOMENDADO

Tula Rodríguez responde a las críticas por irse de viaje tras la muerte de Javier Carmona

Tula Rodríguez sobre su viaje - Ojo