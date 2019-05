Tula Rodríguez pide respeto: "No voy a permitir que nadie haga sufrir más a mi hija" [VIDEO]

Tula Rodríguez aseguró que su hija Valentina, de 10 años, es la que más sufre por la ausencia de su padre, Javier Carmona , quien se encuentra en una situación complicada por el estado de salud.

Por ese motivo, la conductora del programa 'En boca de todos' le recalcó la promesa que le hizo Carmona a su pequeña antes de caer enfermo.

"Mi hija sabe lo mucho que la amo, que doy la vida por ella. Te prometí que no iba a llorar porque soy fuerte y voy a estar a tu lado todo este tiempo. Vamos a salir adelante, más allá de cualquier problema. Te prometo lo mismo que te dijo tu papá: todo va a estar bien. Te amo con el alma", dijo Tula entre lágrimas.

La animadora también sostuvo que tengan mucho cuidado al momento de referirse al tema de su esposo, debido a que su pequeña Valentina es muy vulnerable.

"Todos estamos sufriendo, nadie sufre más que otro. Pero, mi hija está sufriendo porque es más vulnerable. No voy a permitir que nadie ponga en duda el amor que le tengo a mi esposo y no voy a permitir que nadie haga sufrir más a mi hija. Bastante dolor tiene que sentir ella con el hecho que su papá está como está y que hoy todo el Perú lo sepa, para que encima me tenga que ver quebrada", indicó la actriz.

Tula habló sobre las acusaciones de "haber desatendido" a su esposo. (América TV)

TE PUEDE INTERESAR: