¿Será para Angie Arizaga?Tula Rodríguez y Maju Mantilla envían poderoso mensaje sobre amor propio 

Las conductoras del programa ' En Boca de Todos', Tula Rodríguez y Maju Mantilla usaron sus cuentas de Instagram para enviar un poderoso mensaje de amor propio a las mujeres.

"Queremos hablarte a ti mujer, a todas las mujeres, decirte que el amor no es maltrato, el amor no hace daño, tú no le perteneces a nadie, exige siempre respeto, ámate, valórate, aprende a decir no. Tú pones los límites. Que Dios te bendiga", afirman en el video las conductoras de 'En Boca de Todos'.

"El primer amor que debe ser correspondido debe ser el amor propio", se lee en la publicación de Tula y Maju. El post ha recibido el apoyo de miles de seguidoras, quienes elogiaron el poderoso mensaje de las conductoras.

¿Se lo dedican a Angie Arizaga?

Algunos cibernautas tomaron el mensaje de la dupla como una indirecta para su compañera de canal, Angie Arizaga, quien, fue agredida verbalmente por su ex pareja Nicola Porcella. "Es un mensaje directo para todas y en especial a ti, Angie", se lee en uno de los comentarios, publicado en la cuenta de Maju Mantilla.

El sábado pasado, Nicola Porcella se sentó por segunda vez en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad', programa conducido por Beto Ortiz. Durante su participación, admitió haber agredido verbalmente a su ex pareja Angie Arizaga al salir de una discoteca en Miraflores.