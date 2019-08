Tula y Maju aconsejan a las mujeres: "Ámate, valórate y aprende a decir no"

A través de sus cuentas de Instagram, Tula Rodríguez y Maju Mantilla aconsejaron a las mujeres maltratadas luego que se difundiera unos videos en 'Magaly TV, la firme' en donde Nicola Porcella agrede verbalmente a su expareja Angie Arizaga.

"Queremos hablarte a ti mujer, a todas las mujeres. Decirte que el amor no es maltrato. El amor no hace daño. Tú no le perteneces a nadie. Exige siempre respeto. Ámate, valórate. Aprende a decir no. Tú pones los límites. Que Dios te bendiga", dijeron Maju y Tula en un video.

Cabe mencionar que las conductoras de 'En boda de todos' evitaron referirse sobre el escándalo mediático de Nicola Porcella y Angie Arizaga, quienes forman parte del mismo canal de televisión.

Como se conoce, el 'exchico reality' fue alejado del programa 'Esto es guerra' luego de protagonizar dos escandalosos videos donde pierde el control mientras mantiene una conversación con su expareja Angie Arizaga en una discoteca.