Tula Rodríguez sobre Javier Carmona: "Voy a estar bien el día que estemos todos juntos en la casa" [VIDEO]

Fueron varios días los que Tula Rodríguez pasó lejos del programa 'En Boca de Todos'. La conductora de televisión regresó al programa con energías renovadas tras pasar un tiempo a solas con su hija Valentina.



Tula Rodríguez también agradeció todo el apoyo que su compañera Maju Mantilla le brindó en los momentos más complicados de su vida familiar. y profesional.



"Me fui unos días, estuve con mi hija, pendiente de algunos temas en la casa. Ya estoy por aquí, regresando nuevamente y Majito se ha ido esta semana. Así es que eso es lo bueno de tener compañeros, que nos podemos apoyar", manifestó Tula Rodríguez.



POR SU HIJA

La conductora de televisión indicó que se tomó un tiempo estar desconectada de todo en Ica, recargas sus energías y regresar renovada.



"No es fácil, pero tengo que estar bien porque mi hija me necesita. Entonces no me puedo quebrar. Así es que por eso era importante para ella poder salir, desconectarse, por eso nos fuimos a Ica, a la piscina, a que ella tome sol, a encontrarnos, a hablar de la situación", manifestó la conductora de 'En Boca de Todos'.



Tula Rodríguez casi se quiebra en vivo pero respiró hondo y manifestó que iba a "estar bien el día que pase todo, que ya estemos todos en casa".



"Pero bueno así pasa y Dios pone pruebas y él tiene control y nada es casualidad y todo viene para bien. Esto me desconecta y me hace muy bien trabajar", sentenció Tula Rodríguez.