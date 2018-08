Han pasado dos semanas desde que el ejecutivo de televisión, Javier Carmona , sufrió un infarto al corazón. Desde ese día, su estado de salud ha sido reservado: sin embargo, lo que sí se sabe es que su esposa, Tula Rodríguez , ha permanecido a su lado.

Hoy, la conductora de televisión dio detalles sobre la situación de su esposo y reveló que él continúa en cuidados intensivos.

"He conversado con la familia, no podría dar detalles porque nos pertenece a nosotros. Es una situación crítica de la que aún no salimos. Estoy segura que con la bendición de Dios podré ver a mi esposo vivo a mi lado", declaró Tula Rodríguez.

"Él está en el lugar indicado, en el Incor. Agradezco a los profesionales. Él está en Cuidados Intensivos, no puedo estar con él pegada, pero lo único que me queda decirles es que hay que disfrutar la vida", comentó Tula Rodríguez ,visiblemente afectada, en un enlace con el programa que conduce 'En boca de todos', en el cual también anunció que regresará pronto a trabajar.

"Tengo que estar con mi hija y mi esposo. Es lo que me tocó y voy a respetar lo que el Señor quiso. Hoy me toca ser la cabeza. En mi casa, él fue la cabeza del hogar, era el que comandaba todo. Ahora me toca a mí y lo haré con todo el amor del mundo", dijo Tula Rodríguez.

La ex vedette agregó que ahora le toca ser el soporte de su familia, ella sostuvo que tiene que estar haciendo lo que estoy haciendo. "Estar firme y estar fuerte para Valentina, para los hijos de mi esposo, para mi familia, la de mi esposo. Estamos más unidos que nunca. Dios me puso a un hombre maravilloso y estamos más unidos que nunca para salir de esta situación que no es fácil".