Tula Rodríguez y Javier Carmona, un amor a 'prueba de todo' [FOTOS Y VIDEOS]

Un amor a 'prueba de todo' es lo que vivió Tula Rodríguez y Javier Carmona cuando iniciaron su relación con el recordado 'clic' la noche del 25 de octubre de 2007 en las instalaciones de Latina donde se armó la fiesta de la preventa y ambos cruzaron miradas seductoras y bailaron muy felices al ritmo de la cumbia "Que levante la mano".

Desde ese momento, ese romance no fue nada fácil. Las críticas y los 'chismes' eran la comidilla del día porque señalaban a la entonces conductora de Latina como la presunta 'destructora' del matrimonio de Carmona y Gisela Valcárcel, quien un día antes de ese evento había anunciado su separación.

Incluso, Tula Rodríguez tuvo que enfrentar frases racistas. Sus detractores decían "como una exvedette de El Agustino podía tener un romance con un gerente".

Sin embargo, con su gran coraje, Tula seguía firme luchando por su amor y negaba a toda costa que fuera la manzana de la discordia.

"Mucha gente no apostaba por mi relación. Solo mi familia y yo, pero se entendía porque la situación fue muy compleja. No soy ejemplo de nada, pero cuando uno sabe que hace bien las cosas, sientes que puedes alcanzar la madurez con tu pareja y llegar al matrimonio", dijo la exvedette en una entrevista con el diario Trome.

EL FRUTO DE SU AMOR

Meses después del 'clic', Tula Rodríguez sorprendió a más de uno al contar —muy emocionada en su programa— que estaba embazada.

"Un 25 de octubre, en la preventa del canal, todas las figuras estábamos obligadas a venir y yo vine. Conocí a este señor (Javier Carmona) por primera vez, bailamos toda la noche y hubo un 'clic' . Hace algunas semanas, no me viene mi ciclo. ¿Qué está pasando? Yo pensé que no podía ser madre, ¿pero a qué no saben? Voy a ser mamá y voy a ser la mujer más feliz del mundo", dijo la animadora.

Su hija Valentina nació en noviembre de 2008 y la historia tenía para rato. Ambos 'chochos' por el fruto de su relación consolidaban su amor.

SE DIERON EL SÍ

Cinco años después del primer encuentro entre Javier Carmona y Tula Rodríguez decidieron formalizar su romance y 'tapar' la boca de sus críticos. Y, como en los 'cuentos de hada', se casaron por civil el 17 de noviembre de 2012.

Tula no pudo contener el llanto al momento de dar el sí debido a los obstáculos que pasó su idilio y ahora se lucía legalmente como la esposa de Carmona.

RUMORES DE INFIDELIDAD

Javier Carmona como gerente de televisión recibió una buena oferta para trabajar en el programa 'Esto es guerra' de Bolivia y no lo dudó.

Sin embargo, las especulaciones de infidelidad no se hicieron esperar. Relacionaron al gerente con las modelos bolivianas Yéssica Mouton y Daniela Nunez del Prado. Pese a ello, la pareja no se separó.

"Confío en él, y espero no estar equivocada. Es un gran hombre, excelente padre y la confianza es mutua. Creo que los años te dan madurez y sabiduría", sostuvo la conductora de televisión sobre los rumores de engaño de su pareja.

LA FAMILIA SUFRE POR JAVIER CARMONA

Cuando todo era felicidad y la relación se había consolidado, Javier Carmona sufrió un infarto en agosto de 2018 y fue sometido de emergencia a una operación en el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR).

Tula, muy preocupada, aseguró que no pierde las esperanza de que su esposo se recupere, pero tiene que ser fuerte por el bienestar de su familia.

Según el programa 'Magaly TV, la Firme', el neurólogo Enrique Estrada Vegas certificó el diagnóstico de encefalopatía hipóxica a consecuencia de la rotura de un aneurisma. Esto causó un estado de trastorno vegetativo en el gerente de televisión.



Aunque no hay diagnóstico oficial y solo se dicen que es reservado, Tula Rodríguez y los hijos Javier Carmona se encuentran en medio de una disputa legal por ver quién administrará su patrimonio.



El programa de Magaly Medina indicó que la conductora de televisión y la familia de Javier Carmona iniciaron una batalla legal.

