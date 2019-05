Tula Rodríguez y familia de Javier Carmona estarían enfrentados por bienes del empresario | VIDEO

El programa de Magaly Medina acaba de revelar un informe donde indica que Tula Rodríguez y los hijos de Javier Carmona habrían iniciado una batalla judicial.

El informe señala que la conductora de "En boca de todos" inició un proceso legal para ser la administradora de todos los bienes de su esposo que se encuentra en delicado estado de salud. Esto habría generado conflicto con los hijos de Carmona, según el programa de Magaly Medina.

El atestado judicial señala que Tula Rodríguez presentó una demanda ante el Primer juzgado Permanente de Familia para iniciar un proceso de interdicción. Esta es una acción judicial por la cual a una persona se le declara incapaz absoluta.

"Al no tener capacidad de discernimiento, no puede manejar sus bienes, no puede celebrar contratos, no puede tener voluntad ni aceptación de absolutamente nada", indica la abogada Claudia Zumaeta en el reportaje de Magaly Medina.