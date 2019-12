Durante el programa en ‘Boca de todos’, Tula Rodríguez contó que no recibió el parte del matrimonio de Edison Flores y Ana Ana Siucho, que se realizará el 21 de diciembre de este año.

En son de broma, la animadora ‘lloró’ para pedirle al ‘Oreja’ Flores que le envíe la invitación lo más antes posible.

“Edison Flores, te lo digo a ti, por encargo del ‘Puma’ Carranza, tu tío, y por la amistad que nos une, espero mi parte para que no me hagan este desplante público y la gente no se burle”, dijo la presentadora.

Es más, Tula Rodríguez advirtió que de todas maneras estará en la boda, así no tenga el parte matrimonial.

“Hagamos una cosa, de que me zampo, me zampo. ¿Cómo era en el barrio cuando no te invitaban?, ¿acaso no te ibas a la ventana?, así que haré eso en el matrimonio. ¡Pobre que no me abran la puerta!”, sostuvo la esposa de Javier Carmona.

(Video: América TV)