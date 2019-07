Tula se quiebra en su cumpleaños por Javier Carmona: "Me hubiera gustado amanecer con mi esposo"

Tula Rodríguez cumplió este martes 42 años y lo celebró de una manera diferente debido a que su esposo Javier Carmona sigue mal de salud: en estado vegetativo.

Durante el programa 'En boca de todos', sus compañeros intentaron alegrar un momento a la animadora con un sorpresa en el set al invitar a su madre y hermanas.

Aunque intentó mostrarse fuerte en pantallas, Tula Rodríguez derramó unas lágrimas al recordar que sin su familia no hubiera tenido esa coraza para enfrentar los problemas.

" Hoy amanecí un poco sensible y me dio un poquito de pena porque mis hermanas han estado conmigo, hemos dormido juntas y lo que quieren es que tengamos un día hermoso. Ellas saben que este año todo ha cambiado, pero, más allá de todo, creo que si no tuviera su apoyo seguramente esto se me haría mucho más difícil", dijo la exvedette.

También expresó que le hubiera gustado despertar el día de su cumpleaños con Javier Carmona.

"Es un día para celebrar, pero claro... me hubiera encantado amanecer diferente. No porque no ame a mis hermanas, sino porque me hubiera gustado amanecer con mi esposo y con mi hija", expresó entre llanto.



Tula Rodríguez llora en su cumpleaños por no estar al lado de Javier Carmona. (América TV)

Luego Tula Rodríguez abrazó a su familia, mientras que compañeros le cantaron el Happy Birthday.

" Es un día para celebrar, pero es un día partido. Sé que tengo que continuar y me da pena porque mi hermana ha venido de viaje, para alegrarme. Me da penita que me vea así. Somos hermanas y sabe lo que está pasando. No es fácil, hay que continuar y hay que abrazar a la familia porque uno nunca sabe", manifestó.

