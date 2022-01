Mientras esperamos el estreno de “Transformers: Rise of the Beasts” (“Transformers: El despertar de las bestias”), se van conociendo más detalles de lo que fue el rodaje por Cusco y otros majestuosos escenarios de nuestro país.

Sin duda, uno de los acontecimientos que más recordaremos de las filmaciones en la Ciudad Imperial, es cuando supuestamente Optimus Prime tiene serios problemas para subir una pronunciada pendiente en el barrio de Santa Ana; sin embargo, recién se pudo conocer cuál fue el contexto de este video que se hizo viral en el 2021.

Reynaldo Macedo Ávalos y su hermano gemelo José fueron las personas que se encargaron de registrar esta peculiar escena desde una de las habitaciones ubicadas en el segundo piso de su hospedaje Andrea, el cual habían reservado tras enterarse que la multimillonaria producción llegaría literalmente a la puerta de su negocio, según comentaron en una entrevista para El Comercio.

Al tener una vista privilegiada que les permitía conocer a detalle el proceso de grabación, los hermanos Macedo notaron que la verdadera misión de los guionistas era que, en una sola maniobra, un grupo de Autobots gire velozmente en una curva cerrada y con el mismo empuje conquiste la problemática pendiente.

“No es que el camión no pudo subir, lo que se esperaba era una toma perfecta con el giro y el ascenso, pero cuando no se lograba, el director (Steven Caple Jr.) pedía parar la filmación. Eso es lo que se ve en el video”, contó Macedo Ávalos a El Comercio.

Reynaldo y José Macedo no imaginaron que un extracto del streaming que realizaron junto a sus huéspedes, el cual muestra los múltiples intentos de Optimus Prime por girar velozmente esa curva, se harían virales en cuestión de horas.

“Lo más gracioso es que el video me llegó a mi WhatsApp cuando se hizo viral sin que se me atribuya el crédito”, cuenta uno de los hermanos, quienes no han pensado promocionar su hospedaje luego de la trascendencia que ha tenido el video en las redes y en los medios.

