Tonny Succar quiso rendirle un tributo musical al ‘Rey del Pop’ luego de graduarse de Florida International University. Para ello, creó el disco ‘Unity: The Latin Tribute To Michael Jackson’. Sin embargo, no se imaginó que, para publicarlo, pasaría por un largo camino para conseguir los derechos del fallecido cantante estadounidense.

En una entrevista para el podcast ‘La Lengua’, el productor peruano japonés contó que en esa época era un desconocido y que nadie lo quería ayudar a conseguir la licencia, pese a que ya tenía la música grabada y lista para ver la luz.

En eso, se enteró que tenía que acordarlo con el abogado del difunto, pues este era el encargado de negociar los permisos. Sin embargo, Tony creyó que hablando con la madre, Katherine Jackson, sería suficiente.

“Hice Facetime (videollamada) con ella, me saludó y todo. No lo grabé nada porque me dio roche, la señora es recontra humilde, demasiado. Pensaba que estaba hablando con mi abuela. (Imitándola) ‘Ay, Tony, escuché de tu proyecto, me encanta, es hermoso. A Michael le hubiera encantado, él amaba la música latina’. Yo le dije que era lo máximo. Fue un momento especial”, describió el músico.

Y si bien con esta aprobación Tony aún no tenía el permiso, se sintió feliz de tener la bendición de la madre del astro musical.

Luego, le cayó un golpe de suerte: conoció a un trabajador de Carlos Santana (un guitarrista famoso) y supo por él, que el abogado de Santana era nada más ni menos que John Branca, el mismo que representaba a Michael Jackson.

Por último, el peruano se dirigió a la oficina de Branca en Los Ángeles sin solicitar cita previa ni nada y dejó un correo sobre la mesa del letrado. A las dos semanas, Branca le contestó encantado: “me dijo: ‘viajaste hasta acá para dejarme esto, lo hiciste con tu dinero y sin disquera detrás. Mira, yo no le doy la licencia a nadie, a nadie. Pero me has caído tan bien, tienes mi corazón, es un buen proyecto, te daré la licencia”, relató el ganador de dos Grammy Latino.

Con esto, Tony aceptó sin dudar todas las cláusulas y pudo sacar adelante el proyecto que lo catapultó en la industria musical.





VIDEO RECOMENDADO