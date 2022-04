El músico peruano Tony Succar no pudo obtener el Grammy a Mejor álbum tropical latino, categoría en la que se encontró nominado gracias a su álbum “Live in Perú”, producción que cuenta con 19 canciones y 1 hora con 35 minutos de duración. El ganador fue Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta.

El encargado de presentar la categoría Mejor álbum tropical latino fue el cantante y compositor estadounidense Jimmy Allen, quien entregó el premio al ganador. El autor de “Salswing” no asistió a la gala para recibir el premio.

Cabe señalar que Tony Succar asistió a la gala de entrega de Premios Grammy 2022 acompañado de sus padres, Antonio Francisco y Mimy Succar, y su hermano Kenyi.

