Tony Succar, ganador de dos Latin Grammy, acaba de anunciar a los invitados que lo acompañarán en el concierto que ofrecerá por primera vez en el Gran Teatro Nacional el 18 y 19 de febrero próximo.

Se trata nada menos que de los salseros Daniela Darcourt y César Vega, quienes vienen generando buenos comentarios gracias a sus últimas producciones musicales. Las entradas para el show ya están a la venta en Teleticket de Wong y Metro.

La intérprete de “Señor Mentira” y el popular “Sonerito” compartirán escenario con Tony Succar, el ganador más joven de los Grammy Latinos en las categorías de Productor del año y Mejor Álbum de Salsa, en este esperado espectáculo.

El también productor musical se presentará junto a toda su banda compuesta por Ángel Lopez, ex vocalista principal de Son By Four; Jean Rodríguez, nominado a 2 Grammys por Mejor Álbum Latino de Rock, Urbano o Alternativo y Mejor Álbum de Música Urbana; Fernando Vargas, uno de los cantantes de “Unity Latin Tribute to Michael Jackson” y Maribel Díaz, vocalista en el tema “Más de mí” ganador de 2 de las 4 nominaciones al Grammy Latino.

Desde su primer proyecto, “Unity: The Latin Tribute to Michael Jackson” (2015), Tony Succar ha trabajado con reconocidos artistas latinos como Tito Nieves y Tito Nieves Jr., La India, Jon Secada, Michael Stuart, Kevin Ceballo, Obie Bermudez, Jean Rodríguez, entre otros.

Y en su último álbum “Más de mí” (2019), mantiene la esencia del productor de juntar algunos de los personajes más grandes de la salsa. Además, el disco contó con la presencia del cantautor nacional Gian Marco con “Jamás volverá”, una canción pop acompañada por la orquesta sinfónica.