Tony Rosado ofrece disculpas por sus indignantes declaraciones

Luego que el Ministerio Público decidiera abrir un investigación en contra de Tony Rosado, por incitar la violencia hacia la mujer a través de unas declaraciones que dio a un programa de espectáculos, el cantante de cumbia pidió disculpas.

A través de su cuenta de Facebook, Víctor Agustín Rosado Adanaque, conocido popularmente como Tony Rosado, publicó un extenso mensaje en el que pide disculpas a su familia y su público por sus palabras y acciones. Sin embargo, enfatizó que sus palabras no corresponderían a un delito.

"Pido disculpas por mi mala conducta que reitero no es delito. Lo que salió en ese programa fue una pregunta donde me dicen qué opino sobre la ultima mujer que habían matado y contesté que no sabía nada y ni porque lo hacían y que seguro tenia odio o porque no le hacían caso, más no que yo estoy de acuerdo con que maten a mujeres", reiteró.

"BUSCA 5 MINUTOS DE FAMA"



El cumbiambero, además, se pronunció respecto a la denuncia que interpuso un ex animador de su orquesta, Jeison Aquino, quien reveló que el cantante le tiró agua en la cara y escupió en uno de sus shows. Al respecto aseveró que con esta su ex empleado solo buscaría obtener notoriedad.

"Como ustedes sabrán en toda empresa siempre hay un trabajador descontento, para ello hay los canales legales para hacer su denuncia y alcanzar justicia, más no los medios de comunicación que no le van a solucionar nada, solamente se busca los 5 minutos de fama para ver si saltan a la popularidad", expresó.

Finalmente el líder de la orquesta 'Internacional Pacífico' aseguró que se someterá a las investigaciones y a la realización de un examen toxicológico para demostrar que no consume estupefacientes.

Como se recuerda, el conocido 'Ruiseñor de la Cumbia' aseguró que sus letras no incitaban a la violencia contra la mujer y "justificó" los feminicidios en el Perú.

"No incentivan nada. Si el hombre la ha matado a la mujer es problema de él. Él la mata porque tendrá odio o porque no le hace caso. No quiere volver con él, entonces él la mata", señaló el cantante en una entrevista al programa 'Magaly TV La Firme'.

Por estas polémicas afirmaciones, la Fiscalía dispuso abrir 60 días de investigación preliminar en contra de Víctor Agustín Rosado Adanaque, más conocido como Tony Rosado , por el presunto delito de agresiones en contra de las mujeres.