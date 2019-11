La tiene siempre presente. Tony Rosado, durante un concierto en ‘Las Caras de Atahualpa’, ‘felicitó’ a Magaly Medina por sus más de 20 años en la televisión. El ‘Ruiseñor de la Cumbia’, usando groserías, no dudó en enviar un polémico saludo a la periodista.

Al percibir la presencia de las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’, el cantante se dirigió a la conductora.

“Feliz aniversario, ¿22 años, no? 22 años, Magaly La Firme. Cómo te quiero. Cómo te quiero, conch********. Magaly La Firme, el billete no es felicidad. Esto es felicidad. Magaly La Firme, yo le canto a todo el mundo”, precisó.

“Yo sé que estás esperando esa canción. Distinguida dama, ya te olvidé. Ya te olvidé, conch********. Ya te olvidé”, finalizó Rosado.

LA RESPUESTA

Magaly Medina tomó con humor el saludo que le envío el líder de la Orquesta Internacional Pacífico.

“¿En el fondo nos quiere Tony Rosado? (Risas) Cómo me hace reír. Ya no me puedo molestar, me da risa. Esto es la felicidad también, no sabes lo que a mi me gusta hacer este programa”, aseveró.

“Si hay público que lo sigue, ese es su problema. Yo no iría a su concierto a escuchar lisuras, pero respeto si hay gente que le gusta. Hay que respetar, tolerancia la tengo. En un momento, el señor le faltó el respeto a las mujeres. Por lo menos, ahora lo hemos obligado a que diga ‘distinguida dama’. (Risas)”, concluyó.

Tony Rosado saludó por su aniversario a Magaly Medina, aunque con insultos. (Imagen: ATV)