Tony Rosado insulta al presidente Martín Vizcarra en medio de concierto | VIDEO

El cantante Tony Rosado continúa con su comportamiento irascible y declaraciones repudiables. Esta vez, el cumbiambero ofendió al presidente Martín Vizcarra en un concierto de Cusco.

Según el intérprete de 'Ya te olvidé', él se ha convertido en una cortina de humo. "Para que se olviden que están matando a la gente en Arequipa", dijo en alusión al proyecto minero Tía María.

"Sí, yo lo he dicho, son unos rateros de mier... porque yo tengo cojones, no como el presidente con*** su m**** que ni hu**** tiene", precisó en un video emitido por 'Magaly TV, La Firme'.

Agregó que no teme ir a prisión porque el Perú lo liberará.

En las últimas semanas, el cantante piurano está emitiendo mensajes de odio contra la mujer. Recientemente, lanzó un improperio en contra de su propia esposa.

"Hay una señora (Magaly Medina) que salió en televisión a decirme que soy un delincuente. Yo, ¿a quién he matado? ¿a quién he violado? A nadie. A la única que he violado es a mi mujer, y por eso me dice delincuente", sostuvo Rosado.

También justificó el feminicidio en el Perú. "El hombre mata a la mujer porque no le hace caso", indicó el cantante.

El Ministerio de la Mujer, por su parte, pidió a la Fiscalía abrir investigación preliminar contra el líder de Internacional Pacífico.

"La violación sexual dentro del matrimonio también es un delito. Si alguien lo confiesa públicamente, la fiscalía debe actuar de oficio. ¡Cuando una mujer dice NO, es NO! ¡Con la integridad de las mujeres no se juega! #NoMásViolencia", precisaron en su Twitter oficial.

TE PUEDE INTERESAR: