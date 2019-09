El cantante de cumbia, Tony Rosado, volvió a estar en el ojo de la tormenta luego de ser captado en un concierto insultando a la conductora de televisión Magaly Medina.

El ‘Ruiseñor de la cumbia’ se percató que las cámaras del programa Magaly TV La Firme se encontraban registrando su concierto y aprovechó la oportunidad para mostrar su fastidio a través de insultos.

“Tiene que dedicarse a otra cosa, a que el Perú salga adelante, a eso deben dedicarse esos pogramas, no a esta mostra de m... ha hablar de mí toda la noche. Ya me hartó ya, ya me llegó, ya me está llegando porque por coj... me sacan. Solamente para tener rating en su programa y para que le paguen”, insultó el cantante sobre el escenario.

Al respecto, la conductora de ATV recalcó que lo que hace el cantante es violencia de género. “No podemos tener en este país a hombres tan machistas que vayan así insultando a las mujeres, desmereciéndolas de esa manera”.

Luego, Tony Rosado continuó con su monólogo en pleno show y dijo ya no estar interesado en la televisión. “A mí ya no me interesa porque hay tantas cosas que hablan en televisión, para eso se presta, en vez de educar a los niños”, sostuvo.

Ante la ola de insultos recibidos, Magaly Medina señaló que tomará acciones legales. “Él se cree el macho más macho y lo único que representa es la parte más fea del machismo peruano. Lamentamos que haya un artista que haga eso en el escenario y se jacte de hacerlo. Eso es incentivar la violencia”, defendió la conductora.